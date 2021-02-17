Dişleri kar gibi bembeyaz yapan yöntem! Hintliler binlerce yıldır dişlerine yağ sürerek...

Çok sayıda faktör dişlerin donuklaşmasına ve parlak beyaz ışıltısını kaybetmesine neden olur.
Bazı yiyecekler dişinizin en dış tabakası olan diş minesini lekeleyebilir. Ek olarak, dişlerinizde plak birikmesi onların sarı görünmesine neden olabilir. Bu tür bir renk değişikliği genellikle düzenli temizlik ve beyazlatma ilaçları ile tedavi edilebilir.
Bununla birlikte, bazen dişler sarı görünür çünkü sert mine aşınmış ve altındaki dentini açığa çıkarmıştır. Dentin, minenin altında bulunan doğal olarak sarı, kemikli bir dokudur.
İşte dişlerinizi doğal olarak beyazlatmanın 4 basit yolu.
Yağ ile beyazlatma yöntemi ağız hijyenini iyileştirmek ve vücuttaki toksinleri atmak için geleneksel bir Hint yöntemidir. Uygulama, plağa dönüşebilen ve dişlerinizin sarı görünmesine neden olabilecek bakterileri çıkarmak için ağzınızda yağ dolaştırmayı içerir.
Hintliler geleneksel olarak yağ çekmek için ayçiçeği veya susam yağı kullanırlardı, ancak herhangi bir yağ işe yarayacaktır.
Hindistan cevizi yağı, hoş bir tadı olduğu ve sağlık açısından birçok faydası olduğu için popüler bir seçim olarak kullanılır. Bununla birlikte, iltihabı azaltma ve bakterileri öldürme kabiliyeti ile bilinen laurik asit bakımından da zengindir.
Nasıl kullanılır?
Ağzınıza 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı koyun ve yağı dişlerinize doğru uygulayın ve çalkalayın. Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında katıdır, bu nedenle erimesi için birkaç saniye beklemeniz gerekebilir. Birkaç dakika ağzınızda beklettikten sonra yağı tükürün.
Diğer birçok diş beyazlatma yönteminin aksine, hindistan cevizi yağı dişlerinizi aside veya mineyi aşındıran diğer bileşenlere maruz bırakmaz. Günlük olarak uygulayabilirsiniz.
Karbonat, doğal beyazlatma özelliklerine sahiptir, bu nedenle ticari diş macunlarında sıklıkla kullanılır.
Dişlerdeki yüzey lekelerini temizlemeye yardımcı olur. Ek olarak, ağzınızda bakterilerin büyümesini önleyen alkali bir ortam oluşturur.
Bu, bir gecede dişlerinizi beyazlatacak bir çare değildir, ancak zamanla dişlerinizin görünümünde bir farklılık olduğunu görürsünüz.
Nasıl kullanılır?
Bu ilacı kullanmak için 1 çay kaşığı karbonatı 2 çay kaşığı suyla karıştırın ve macunla dişlerinizi fırçalayın. Bunu haftada birkaç kez yapabilirsiniz.
Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet hem vücudunuz hem de dişleriniz için iyi olabilir. Diş fırçalamanın yerini tutmasalar da, çiğ meyve ve sebzeler çiğnerken plağı ovalayarak uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.
Çilek ve ananas da dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olduğu iddia edilen iki meyvedir.
Hal böyle olunca, dişleri çilek ve karbonat karışımı ile beyazlatmak, ünlüler tarafından sıklıkla kullanılan doğal bir çaredir. Ancak, bu çare tamamen bilim tarafından desteklenmemiştir.
Çilekler dişlerinizi pul pul dökmeye ve daha beyaz görünmelerine yardımcı olabilirken, dişlerinizdeki lekelere nüfuz etme olasılığı düşüktür.
Bu yöntemi denemeye karar verirseniz, kullanımını haftada birkaç kez ile sınırlayın.
Elma sirkesi dişleri beyazlatmak için çok az miktarda kullanılabilir. 2 çay kaşığı elma sirkesini 6 yemek kaşığı suyla karıştırarak gargara yapın. Çözeltiyi 30 saniye boyunca ağızda çalkalayın. Ardından suyla durulayın ve dişlerinizi fırçalayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum