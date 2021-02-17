Dişleri kar gibi bembeyaz yapan yöntem! Hintliler binlerce yıldır dişlerine yağ sürerek...

Çok sayıda faktör dişlerin donuklaşmasına ve parlak beyaz ışıltısını kaybetmesine neden olur.

Bazı yiyecekler dişinizin en dış tabakası olan diş minesini lekeleyebilir. Ek olarak, dişlerinizde plak birikmesi onların sarı görünmesine neden olabilir. Bu tür bir renk değişikliği genellikle düzenli temizlik ve beyazlatma ilaçları ile tedavi edilebilir.

Bununla birlikte, bazen dişler sarı görünür çünkü sert mine aşınmış ve altındaki dentini açığa çıkarmıştır. Dentin, minenin altında bulunan doğal olarak sarı, kemikli bir dokudur.

İşte dişlerinizi doğal olarak beyazlatmanın 4 basit yolu.

YAĞ YÖNTEMİ

Yağ ile beyazlatma yöntemi ağız hijyenini iyileştirmek ve vücuttaki toksinleri atmak için geleneksel bir Hint yöntemidir. Uygulama, plağa dönüşebilen ve dişlerinizin sarı görünmesine neden olabilecek bakterileri çıkarmak için ağzınızda yağ dolaştırmayı içerir.

Hintliler geleneksel olarak yağ çekmek için ayçiçeği veya susam yağı kullanırlardı, ancak herhangi bir yağ işe yarayacaktır.

Hindistan cevizi yağı, hoş bir tadı olduğu ve sağlık açısından birçok faydası olduğu için popüler bir seçim olarak kullanılır. Bununla birlikte, iltihabı azaltma ve bakterileri öldürme kabiliyeti ile bilinen laurik asit bakımından da zengindir.