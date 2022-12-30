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Dişlerini yaptırmak isterken neye uğradığını şaşırdı! Kadın avukat isyan etti: "Ekstra para ödedim, tedavim yarım kaldı"

30.12.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yıl önce darp edilen kadın avukat kırılan dişlerini yaptırmak isteyince neye uğradığını şaşırdı. Kendisini darbeden kişilerden aldığı tazminat parasıyla özel kliniğe başvuran Zeynep Atalay iddiaya göre on binlerce TL zarara girdi. 50 bin TL'ye anlaştıklarını söyleyen Atalay, "Kliniğin sahibi ekstra para istediğini söyledi. Onu da ödedim" dedi. Ancak Atalay'dan ödeme istenmeye devam edince tedavisi yarım kaldı. Klinik sahibi ise "Ekstra tutar ödemesi gerektiği bilgisi hastamızda var" dedi.

Dişlerini yaptırmak isterken neye uğradığını şaşırdı! Kadın avukat isyan etti: "Ekstra para ödedim, tedavim yarım kaldı"

Diş tedavisi olmaya gittiği klinikle papaz oldu. Ekstra ödemelerin ardı arkası kesilmeyince çökmüş durumdaki diş eti ve diş kemiğiyle tedavisi yarıda kaldı. Avukat Zeynep Atalay o klinik hakkında suç duyurusunda bulundu. Klinik ise Atalay'ı suçlarken "Zeynep hanımın süreci yasal olarak yükümlü olduğumuz şekilde ilerledi" açıklaması geldi.

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"HASTA EKSTRA TUTAR ÖDEMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"

Atalay, Show TV'de yer alan habere göre, dişlerini yaptırmak istediği klinikle 50 bin TL'ye anlaştı. Ancak klinik müdürü "Ekstra tutar ödemesi gerektiği bilgisi hastamızda var" dedi ve yasal sürece uygun şekilde ilerlediklerini savundu.

"HASTAYA NET TUTAR SÖYLENMEZ"

64 bin TL zararda olduğunu söyleyen Atalay, "Cerrahi operasyonlara da boşuna para ödemiş oldum" diyerek isyan etti. Avukat Atalay "Ağızda diş yoksa diş hekimi alt çenenin de üst çenenin de planlamasını yapar" dese de klinik müdürünün karşılığı "Alt çeneyle işlem yapalım bence önermişti fakat net bir tutar zaten söylenmez hastaya" oldu.

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"EKSTRA PARA İSTEDİLER, 2 TAKSİTLE ÖDEDİM"

Zarara uğradığını öne süren Atalay, istenen ekstra tutarı da ödediğini şöyle anlattı:

"Kliniğin sahibi olan kişi dolar yüzünden zarara uğradıklarını ve alt çene planlaması yapmadığını, bu nedenle ekstra para istediğini söyledi. 14 bin TL çıkartıp 2 taksitle ödedim."

30 BİN TL DAHA İSTEDİLER! TEDAVİ YARIM KALDI

Ancak bu ödemeden sonra da tedavisini tamamlayamadı. 1 hafta önce tedavisini tamamlattırmak için kliniğe gittiğinde iddiaya göre diş hekimi ondan 30 bin TL daha istedi ve tedavisini yarım bırakıp Atalay'ı geri gönderdi.

Şu anda diş eti ve diş kemiğinde çökme meydana gelen Atalay, konuşmakta zorlandığını iddia ediyor.

Mesleğini icra edememekten de şikayetçi olan Atalay diş kliniği hakkında suç duyurusunda bulundu.

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