Dişlerinizin bu halde olması sadece ağız sağlığınızı etkilemiyor!

Kötü diş sağlığına sahip olmak, sağlığınıza birçok kişinin düşündüğünden daha fazla zarar verebilir. Bir dizi çalışma, diş eti hastalığının kişinin kalp hastalığı da dahil olmak üzere kalp sorunları riskini nasıl artırdığını bulmuştur. Şimdi, yeni araştırmalar bunu demans riskinin artmasıyla ilişkilendirdi.

Zor ve pahalı olan diş randevularına gitmeyenlerin sayısı arttıkça, zaman içinde diş hastalıklarının neden olacağı bilişsel rahatsızlıkların artacağı konusunda endişeler yer alıyor.

DEMANS VE BUNAMA RİSKİNİ ARTIRIR

Dişlerinize iyi bakmamak, birkaç ciddi sağlık sorunu riskinizi artırır. Yeni bir çalışma, diş kaybı da dahil olmak üzere kötü diş sağlığı ile bunama arasındaki güçlü bağlantıyı buldu. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, bu sonuca varmak için 47 çalışmayı daha da analiz etti.

Kötü diş sağlığı ve diş hastalıkları demans riski dahil olmak üzere % 23 oranında artan bilişsel gerileme riski ile ilişkili olduğunu buldu. Ayrıca, diş kaybının tek başına % 23 daha yüksek bilişsel gerileme olasılığı ve % 13 daha yüksek bunama riski ile bağlantılı olduğunu buldu.

Çalışmanın yazarları bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Klinik bir perspektiften bakıldığında, bulgularımız, risk altındaki bireylerin erken teşhisi için net yollar ve en etkili yöntemlere işaret etmek için mevcut kanıtlar henüz yeterli olmasa da bunama önleme bağlamında periodontal sağlığın izlenmesi ve yönetiminin önemini vurgulamaktadır. ” diye yazdı çalışmanın yazarları.

KALP HASTALIĞINA BAĞLI KÖTÜ DİŞ SAĞLIĞI

Mayo Clinic, "Diş eti hastalığı (periodontitis), kalp hastalığı geliştirme riskinin artmasıyla ilişkilidir" diyor. Sağlık sitesi şunları ekledi: "Kötü diş sağlığı, kan dolaşımında kalp kapakçıklarını etkileyebilecek bakteriyel enfeksiyon riskini artırır. Yapay kalp kapakçıklarınız varsa ağız sağlığı özellikle önemli olabilir." diyor.



