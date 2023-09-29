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    4. Disneyland'daki göğüs sallama videosu başına bela oldu! Sosyal medyadan eleştiriler peşi sıra geldi... "Sapkınlık gerçekten"

    Disneyland'daki göğüs sallama videosu başına bela oldu! Sosyal medyadan eleştiriler peşi sıra geldi... "Sapkınlık gerçekten"

    29.09.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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    TikTok'tan paylaşılan ve Disneyland'ta çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi. Söz konusu görüntülerde tema parkının içinde göğüslerini sallamak için zıplayan bir kadını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir adam yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri eleştiri yağmuruna tuttu.

    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde Mickey Mouse kulakları takan, kırmızı ve gri spagetti askılı yelek ve tayt giyen bir kadın, bir adam tarafından telefonla videoya çekiliyordu.Video çekimi sırasında kadının göğüslerini hareket ettirmek için zıplaması kullanıcıların tepkisine neden oldu.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çocuklar için yapılan bir tema parkta bu görüntülerin çekilmesi hiç normal değil. Sapkınlık gerçekten iğrenç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yemin ederim, esas olarak çocuklara yönelik bir eğlence parkına giden ve bu tür şeyler yapan bu gibi yetişkinlerin doğasında bir sorun var" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok

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