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Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

  YARALILAR SİVAS'A SEVK EDİLDİ Divriği Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından yaralılardan Adem Kirmit ve Mustafa Çaylak, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne, Adem İrem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

YARALILAR SİVAS'A SEVK EDİLDİ

Divriği Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından yaralılardan Adem Kirmit ve Mustafa Çaylak, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne, Adem İrem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların olay yerinden, kazaya karışan hasarlı durumdaki 'plaser' adlı demir yolu iş makinesi ile ilçe merkezine kadar geldikleri belirlendi. Kazanın çalışma yapan araçlar arasındaki iletişimsizlik sonucu yaşandığı sanılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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