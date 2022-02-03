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Diyabet hastalarını bekleyen riskler! Dikkat etmezseniz...

03.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık görülen ayak yaralarından olan diyabetik ayak yarası alt ekstremite amputasyonuna neden olan faktörlerin en önemlisidir. Bu nedenle, tüm hekimlerin diyabetik ayak komplikasyonlarının erken tanısında ve önlenmesinde önemli bir rolü vardır. Diyabetik ayak amputasyonlarını önlemek için risk faktörlerini ayrıntılı şekilde bilmek, sık olarak rutin muayeneler yapmak ve ayak bakımını sağlamak gerekir.

Diyabet hastalarını bekleyen riskler! Dikkat etmezseniz...

Diyabetik ayak yarası oluşumu için en yaygın risk faktörlerinin başında yapısal ayak deformitesi, tıkayıcı periferik arter hastalığı ve diyabetik nöropati gelir. Ayak hijyeni eğitimi, tırnak bakımı ve uygun ayakkabı seçimi ile ülser oluşumuna yol açabilecek bir yaralanma riski en aza indirilebilir. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen konu hakkında bilgiler verdi.

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KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Her 7 diyabet hastasından birinin hayatının bir döneminde ayağında yara açılır. Bu yaralar iyi tedavi edilseler bile ayağın kesilmesine neden olabilir. İyi bir bakımla bu olumsuz sonuçlardan büyük ölçüde kaçınılabilir. Bu nedenle kimlerin diyabetik ayak gelişimi açısından risk altında olduğunun bilinmesi ve bu gruptaki hastaların düzenli kontrollerden geçmesi büyük önem taşır. Diyabetik ayak gelişmesi yönünden daha fazla risk taşıyan bu hastalar;

  • Kan şekeri seviyesi yüksek seyreden kişiler
  • Ayakta daha önce yara açılmış kişiler
  • Ayakta his kaybı olanlar
  • Diyabete bağlı böbrek hasarı gelişenler
  • Görme bozukluğu/kaybı olanlar
  • Damar tıkanıklığı gelişenler
  • Ayak bileği hareketliliğinde azalma olanlar
  • Ayakta şekil bozukluğu olanlar
  • Ayakta kuruluk ve çatlakları olanlar
  • Yetersiz ayak bakımı olan kişiler
  • Ayak temizliğine dikkat etmeyenler
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