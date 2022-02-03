Diyabet hastalarını bekleyen riskler! Dikkat etmezseniz...

Diyabetik ayak yarası oluşumu için en yaygın risk faktörlerinin başında yapısal ayak deformitesi, tıkayıcı periferik arter hastalığı ve diyabetik nöropati gelir. Ayak hijyeni eğitimi, tırnak bakımı ve uygun ayakkabı seçimi ile ülser oluşumuna yol açabilecek bir yaralanma riski en aza indirilebilir. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen konu hakkında bilgiler verdi.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Her 7 diyabet hastasından birinin hayatının bir döneminde ayağında yara açılır. Bu yaralar iyi tedavi edilseler bile ayağın kesilmesine neden olabilir. İyi bir bakımla bu olumsuz sonuçlardan büyük ölçüde kaçınılabilir. Bu nedenle kimlerin diyabetik ayak gelişimi açısından risk altında olduğunun bilinmesi ve bu gruptaki hastaların düzenli kontrollerden geçmesi büyük önem taşır. Diyabetik ayak gelişmesi yönünden daha fazla risk taşıyan bu hastalar;

Kan şekeri seviyesi yüksek seyreden kişiler

Ayakta daha önce yara açılmış kişiler

Ayakta his kaybı olanlar

Diyabete bağlı böbrek hasarı gelişenler

Görme bozukluğu/kaybı olanlar

Damar tıkanıklığı gelişenler

Ayak bileği hareketliliğinde azalma olanlar

Ayakta şekil bozukluğu olanlar

Ayakta kuruluk ve çatlakları olanlar

Yetersiz ayak bakımı olan kişiler

Ayak temizliğine dikkat etmeyenler



