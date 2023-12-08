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DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ 8 ARALIK 2023! Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri

08.12.2023 00:04 | Son Güncelleme:
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Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için Diyanet tarafından yayımlandı. Yarın vatandaşlar camileri dolduracak. Birçok kişi ellerini semaya açarak dua edecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri gibi tüm illere ilişkin yayımlanan bilgiler merak konusu oldu. Peki, 8 Aralık 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre il il 8 Aralık 2023 cuma namazı saatleri...

DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ 8 ARALIK 2023! Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri

Cuma namazı saatleri internette araştırılıyor. Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Biz, tek bir ümmetiz' olarak açıklandı. Cuma günü cemaat ile cuma namazı kılınması farz kılınmıştır. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 8 Aralık 2023 cuma namazı saatleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:01
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:45
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:08
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:35
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:54
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:16
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:38
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:23
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:27
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:35

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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