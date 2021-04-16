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Diyanet fetvasında o soruya yanıt verdi

16.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen telefon, tablet gibi teknolojik cihazlara fazlaca maruz kalınması bazen de mevsimsel değişikliklerin neden olduğu alerjik reaksiyonlar gözlerde rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Göz rahatsızlıklarının en önemli tedavisi olan göz damlası kullanımı, Ramazan ayında akıllarda soru işareti oluşturuyor. Oruç tutan kişilerin bu konuda hassas olması nedeniyle Ramazan ayında yaşanan bu bilgi karmaşasını uzman hekimlerin cevapları giderdi.

Diyanet fetvasında o soruya yanıt verdi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlara ilişkin tartışmalar alevlendi. Ramazan ayında da göz sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Berna Ötük Yaşar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı fetvada da göz damlasının orucu bozmadığına dair bilgilerin yer aldığının altını çizdi.

TEDAVİNİN DEVAMLILIĞI ŞART

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Tedavinin yarım kalmaması ve daha büyük sıkıntılara yol açmaması için hiçbir şekilde aksatılmaması gerektiğini belirten Dünyagöz Hastanesi’nden Op. Dr. Berna Ötük Yaşar, göz damlasının orucu bozmadığını söyleyerek “Her hastalığın tedavisinde olduğu gibi göz rahatsızlıkları tedavisinde de süreklilik çok önemlidir. İnsan vücudunda kendisini yenilemeyen tek organımız göz. Bu nedenle hem erken teşhis hem de teşhis sonrası doğru ve sürekli tedavi kritik önem taşıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte göz hastalıklarının tedavisi kesinlikle ihmale gelmemeli ve tedaviye devam edilmelidir” dedi.

DİYANET FETVA VERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması akıllardaki soru işaretlerine açıklık getirdi. Diyanet’in fetvasına göre Ramazan ayında da göz sağlığının ihmal edilmemesi gerekiyor. Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

Adetten önce ve sonra yaşanan lekelenme orucu bozar mı? Adet lekesi orucu bozar mı? Adetten sonra gerçekleşen akıntı orucu bozar mı?Adetten önce ve sonra yaşanan lekelenme orucu bozar mı? Adet lekesi orucu bozar mı? Adetten sonra gerçekleşen akıntı orucu bozar mı?


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