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Diyanet, Gürcistan'da 10 bin aileye kurban eti dağıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Diyanet, Gürcistan'da 10 bin aileye kurban eti dağıtacak

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Pr.Dr Nebi Gümüş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Kurban Bayramı vesilesiyle Gürcistan'da yardıma muhtaç binlerce aileye kurban eti dağıtacaklarını bildirdi.

Başkent Tiflis'in Gardabani ilçesine bağlı Kisali köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından kurban kesim etkinliği düzenlendi.

Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Nebi Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Türkiye Diyanet Başkanlığı ve TDV olarak bu yıl 200 büyükbaş ve çeşitli Gürcü sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 500 büyükbaş hayvan kestireceklerini kaydederek, "Gürcistan'da yaklaşık 10 bin aileye kurban eti dağıtacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan (TDV)

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