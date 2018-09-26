Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ordu'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Erbaş, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi gören annesi Binnaz Erbaş'ı ziyaret etti.

Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesine geçen Erbaş, Enver Yılmaz'ın istifasının ardından seçilen Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti.

Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmasında, Tekintaş'a Ordu'ya en güzel hizmetleri yapması temennisinde bulundu.

Belediye başkanlığının milletin seçimi ile ortaya çıkan önemli bir görev olduğunun altını çizen Erbaş, "Bu görev sadece milletimizin yolunu yapmak, çöpünü toplamak, suyunu akıtmak değil, onun ötesinde gönül doktorluğu da yapmaktır." dedi.

"Maddi kalkınmayla manevi kalkınmayı birlikte yürütmek gerekiyor bizim medeniyetimizde" diyen Erbaş, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin kültürel faaliyetleri, medeniyetimizle ilgili faaliyetleri, eğitime katkıları, din eğitimine katkıları, diyani hizmetlere katkıları, bugüne kadar olduğu gibi inşallah Engin Tekintaş kardeşimiz bundan sonra da devam ettirecektir. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülüğümüz kanalıyla iş birliğimizi daha güzel seviyelere getireceğiz. Başkanımızı Allah utandırmasın, pişman eylemesin."

Tekintaş ise Erbaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, daha sonra Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

