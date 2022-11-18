Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken 'Zekat' çıkışı! 'Denetime ihtiyaç var'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ümraniye'de bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde "Zekat Kongresi" açılış programına katıldı. Ali Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen programda açılış konuşması gerçekleştirdi.

'İSTİSMAR EDİLDİĞİNE ŞAHİT OLDUK'

Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın önemine vurgu yapan Erbaş, "Zekat uygulamaları büyük bir titizlikle, şeffaf bir şekilde Müslümanlar için kulluk sorumluluğunun bir parçası olarak görülmelidir. Toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. Zira yakın geçmişte bu konunun nasıl istismar edildiğine hep birlikte şahit olduk. Birtakım ihanet yapılanmaları Müslümanların samimi duygularını suistimal ederek topladıkları zekat, fitre, kurban ve benzeri bağışları maalesef kendi karanlık emelleri için kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bu tür girişimlerin önüne geçilmesi için zekat ve benzeri mali ibadetlerin ifası noktasında kapsamlı bir icra ve denetim mekanizmasına duyulan ihtiyaç göz ardı edilmemelidir. Bizim Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nı kurmuş olmamızın ve vakıfta zekat hizmetleri müdürlüğünü kurmuş olmamızın esasında arka planında bu yatmaktadır" dedi.

'ZEKAT, KURBANDAN DAHA ÖNEMLİ'

Zekatın en önemli ibadetlerden olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Zekatın namazdan ne farkı var? Namaz konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı bu kadar yetkili de niçin zekat konusunda olmasın? Kurban konusunda da esasen Diyanet İşleri Başkanlığı'na önemli bir yetki verildi ve denetim vazifesi var. Kurban konusunda denetim vazifesi var. Zekat, kurbandan daha mı yani mühim olmayan bir ibadet? Zekat, kurbandan daha önemli biliyorsunuz. Dolayısıyla bu denetime ihtiyaç var. Bu noktada topluma din konusunda rehberlik etme görevi bulunan başkanlığımıza büyük bir sorumluluk düştüğünün bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

DHA