HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rizeli vatandaş böyle isyan etti! 'Camiye imam atayacağınıza öğretmen atayın...'

Rizeli vatandaş böyle isyan etti! 'Camiye imam atayacağınıza öğretmen atayın...'

20.10.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, Rizeli vatandaşın imamlara serzenişini konuşuyor. Çektiği videoda Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen vatandaş, gelen imamların camiyi ya da lojmanı beğenmediğini, imam atamasının yerine öğretmen ataması yapılmasını istedi. Vatandaş, "Adam çocuğunu dört sene okutuyor öğretmen yapmak için, dişinden tırnağından artırıyor. Bitiriyor KPSS yüzünden atanamıyor... Bu camiye imam değil, bir tane öğretmen atayın, Allah katında büyük sevap kazanırsınız." ifadelerini kullandı.

Rizeli vatandaş böyle isyan etti! 'Camiye imam atayacağınıza öğretmen atayın...'

Rizeli vatandaşın çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen vatandaş, gelen imamların ya camiyi ya da lojmanı beğenmediklerini belirtip, imam yerine öğretmen atamasının yapılmasını istedi.

Rizeli vatandaş, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

'İMAMLIĞI BEN YAPACAĞIM, PARA DA İSTEMİYORUM'

"Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum. Bundan sonra Rize'nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne imam falan atamayın. İmamlığı ben yapacağım. Para da istemiyorum. Gelen imam camiyi beğenmiyor, öbür gelenin karısı lojmanı beğenmiyor. Merkeze uzakmış, sosyal alan yokmuş, iki ay sonra çantasını alıp seyyar satıcı gibi geziyorlar. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok. Arkadaşlar 80-90'lı yıllarda terörün zirve olduğu zamanda kız öğretmenler, erkek öğretmenler kalktılar doğuya gittiler şark görevine. 4 yıl zorunlu. Şimdiki yeni yetmeler bu güzel camiyi beğenmiyorlar.

'ELEKTRİK, SU BEDAVA! DAHA NE İSTİYORSUN?'

Bu caminin taşını, toprağını, tuğlasını benim mahallemin insanı yaz kış, gece gündüz demeden taşıyıp yapmış. Biz teravihden çıkıyorduk, tuğla taşıyorduk. 70 yaşındaki kadın 25 santimetre kalınlığında tahtayı köprü etmiş, arkasında kum taşıyordu. Şimdiki gelen lojman bedava, elektrik bedava, su bedava. Daha ne istiyorsun?

'CAMİYE ÖĞRETMEN ATAYIN, BÜYÜK SEVAP KAZANIRSINIZ'

İki sene Kur'an kursunda okuyorsunuz, yatak bedava, biri kurban adar, biri adak adar, ye iç ondan sonra atan. Adam çocuğunu dört sene okutuyor öğretmen yapmak için, dişinden tırnağından artırıyor. Bitiriyor KPSS yüzünden atanamıyor. Atansa da gittiği yerde kira 5 bin, 7 bin, 3 bin, elektrik su... Onlar o mücadeleyi veriyorlar. Yarın hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkacağız. Bu camiye imam değil, bir tane öğretmen atayın, Allah katında büyük sevap kazanırsınız."

Son dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldıTürk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tramvay otomobile çarptı! Trafik yoğunluğu...Tramvay otomobile çarptı! Trafik yoğunluğu...
Son anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırmaSon anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! "Bana bunu diyenler rezil oldu"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! "Bana bunu diyenler rezil oldu"
Anahtar Kelimeler:
İmam Öğretmen Rize

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...

'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İlginizi Çekebilir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.