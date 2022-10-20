Rizeli vatandaş böyle isyan etti! 'Camiye imam atayacağınıza öğretmen atayın...'

Rizeli vatandaşın çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen vatandaş, gelen imamların ya camiyi ya da lojmanı beğenmediklerini belirtip, imam yerine öğretmen atamasının yapılmasını istedi.

Rizeli vatandaş, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

'İMAMLIĞI BEN YAPACAĞIM, PARA DA İSTEMİYORUM'

"Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum. Bundan sonra Rize'nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne imam falan atamayın. İmamlığı ben yapacağım. Para da istemiyorum. Gelen imam camiyi beğenmiyor, öbür gelenin karısı lojmanı beğenmiyor. Merkeze uzakmış, sosyal alan yokmuş, iki ay sonra çantasını alıp seyyar satıcı gibi geziyorlar. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok. Arkadaşlar 80-90'lı yıllarda terörün zirve olduğu zamanda kız öğretmenler, erkek öğretmenler kalktılar doğuya gittiler şark görevine. 4 yıl zorunlu. Şimdiki yeni yetmeler bu güzel camiyi beğenmiyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen vatandaşın videosu sosyal medyaya damga vurdu! "Buraya imam mimam atamayın" pic.twitter.com/BasCcMeC0k — Mynet (@mynet) October 20, 2022

'ELEKTRİK, SU BEDAVA! DAHA NE İSTİYORSUN?'

Bu caminin taşını, toprağını, tuğlasını benim mahallemin insanı yaz kış, gece gündüz demeden taşıyıp yapmış. Biz teravihden çıkıyorduk, tuğla taşıyorduk. 70 yaşındaki kadın 25 santimetre kalınlığında tahtayı köprü etmiş, arkasında kum taşıyordu. Şimdiki gelen lojman bedava, elektrik bedava, su bedava. Daha ne istiyorsun?

'CAMİYE ÖĞRETMEN ATAYIN, BÜYÜK SEVAP KAZANIRSINIZ'

İki sene Kur'an kursunda okuyorsunuz, yatak bedava, biri kurban adar, biri adak adar, ye iç ondan sonra atan. Adam çocuğunu dört sene okutuyor öğretmen yapmak için, dişinden tırnağından artırıyor. Bitiriyor KPSS yüzünden atanamıyor. Atansa da gittiği yerde kira 5 bin, 7 bin, 3 bin, elektrik su... Onlar o mücadeleyi veriyorlar. Yarın hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkacağız. Bu camiye imam değil, bir tane öğretmen atayın, Allah katında büyük sevap kazanırsınız."



