Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak için geldiği Konya'da Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

Daha sonra Selçuklu İlçe Müftülüğünün açılış törenine katılan Erbaş, yaptığı konuşmada, ramazanda merasimlerin en güzelinde bir araya geldiklerini söyledi.

Erbaş, müftülük binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığımıza bağlı bin 2 müftülüğümüz var. Bunlar Mescid-i Nebevi'nin varisi olarak İslam'ı toplumumuza en doğru şekilde anlatmak ve öğretmek için inşa edilmiş mekanlardır. Mekan ve imkan insan içindir. 90 bin camimizin müftülükler vasıtasıyla toplumumuza hizmet etmesini sağlıyoruz. 90 bin camimizde sadece cuma günleri 25 milyon insanımıza 100 bin kadar imam ve müezzinimizle, 4 bin kadar vaizimizle ve 40 bin kadar diğer Kur'an kursu öğreticilerimizle milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz.

İşte biz müftülüklerimizi bu hizmetlerin manevi merkezleri olarak görüyoruz."

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