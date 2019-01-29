Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistan heyetini kabul etti

Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’’Sahih, doğru dini bilgiyi çocuklarımıza ulaştırmamız gerekiyor’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin orada yaşayan insanların dini hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını belirten Erbaş, ’’Bu cami vesilesiyle din-i mübin-i İslam’a yönelik hizmetler ve gençlerin, çocukların dine olan bağlılıkları daha da artar. Sahih, doğru dini bilgiyi çocuklarımıza ulaştırmamız gerekiyor. Bütün bunların yolu da camiden geçiyor. Peygamber Efendimiz nasıl Medine-i Münevvere’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi’yi inşa etmek oldu ve diyanet işlerini nasıl oradan organize ettiyse, biz de aynı medeniyetin çocukları olarak camilerimizde olan faaliyetlerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ise kabulden dolayı Erbaş’a teşekkür ederek, Türkiye’nin Kırgızistan’a önemli yardımlar yaptığını ve bunlardan birisinin de Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii olduğunu kaydetti. Kırgızistan’da bir İslam akademisi kurmak istediklerini dile getiren Ergeshov, Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi ve dini yayınlar alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini belirtti.

