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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an okumayan çocuklar şeytanla beraberdir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kur'an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kur'an'ın girmediği ev harabe bir evdir" dedi. Erbaş, Kur'an okumayan çocukların şeytanla beraber olacağı görüşünü dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an okumayan çocuklar şeytanla beraberdir

Mardin'de temaslarını sürdüren Prof. Dr. Erbaş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Hacı İsmail Kaya Camisi'ne geldi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate seslenen Erbaş, insanın Kur'an ile, yaşamının her döneminde birlikte olması gerektiğini söyledi.

'KUR'AN'IN GİRMEDİĞİ EV HARABEDİR'

Erbaş, kalbin ve gönüllerin camilere bağlı olmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Kur'an'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kur-an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kur'an'ın girmediği ev harabe bir evdir. O yüzden Kur'an her zaman bizimle beraber olmalıdır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki 'Kim ki Kur-an'dan uzak yaşarsa, Kur'an'ı eline almazsa, kalbine zihnine koymazsa, yolunu Kur-an'ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur."

KUR'AN İLE OLMAYAN ÇOCUK ŞEYTANLA BERABERDİR

Kur'an ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını belirten Erbaş, "Her nerede Kur'an'dan bahsedilirse, Kur'an okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi Rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi." dedi.

ÇOCUKLARA 7 YAŞINDA NAMAZ KILMAK ÖĞRETİLMELİ

Çocuklara 7 yaşında girdiklerinde namaz kılmanın öğretilmesi gerektiğini kaydeden Erbaş, ''Önce doğru temel dini bilgileri yavaş yavaş öğretmeye başlayacağız. Bu şekilde çocuklarımızın şahsiyet kazanmalarına vesile olacağız. Karakterlerini kazanırken, Müslüman bir şahsiyet olma özelliğine sahip olacak çocuklarımız.'' ifadelerini kullandı.

'İLİM YOLUNDAN ASLA SAPMAYIN'

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra Hacı İsmail Kaya Kur-an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Derslikleri gezen Erbaş, çocuklara tavsiyelerde bulunarak, "Bu yol Rabbimizin hoşnut olduğu ve bizden isteği en güzel yol. İlim yolundan asla sapmayın. Rehber insanlara ihtiyaç var. Kur'an bilgisi olmayan İslami ilimler noktasında kendini yetiştirmeyen insanlara bizler, sizler yardımcı olacaksınız. İlim yolu zorluk yoludur, sıkıntılı yoldur. Ama sıkıntıların sonunda ilmi başkalarına aktarmak en güzel duygudur." şeklinde konuştu.

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra caminin taziye evinde kanat önderleriyle bir araya geldi. (AA)

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Okuyucu Yorumları 146 yorum
KUL HAKKI YİYENLERİ TORPİLLE İŞE YAKINLARI KATANLARI DEVLET MALINI İNDİRE GANDİ YAPANLARI ELİNDE KURAN SALLAYIP OY İSTEYENLER ŞEYTANDIR SİZ İNSANLARI BEN DAHİL DİNDEN SOĞUTTUNUZ DEİST OLDUM SAYENİZDE...
@hz_jeysin_1998 Sen zaten ismini değiştirerek deist olmuşsun. Sanki dini yaşıyormuşta şimdi soğumuş.
hocam amac o zaten Turk toplumunu savasamaz furuma getirmek
Kuranı değil de Ahmet Mehmet'i referans kabul ediyorsan bu sizin probleminizdir.
@hz_jeysin_1998 Katılıyorum insanlara gerçekleri gösterdiler sağolsunlar din den bunların sayesinde çok erken kurtulduk
@hz_jeysin_1998 SEN ÜZERİNE ALINMA ZATEN SÖYLEDİĞİ İNSANLAR FAKLI SEN ÜZME KENDİNİ
sevgili jeysin din Alanın dini onda eksiklik yok birde bunların menfaatlerine göre uydurdukları din varki dediğin gibi olan Allahın dininden soğuma bunlarda kızıp da
DİNDEN İMANDAN SOĞUTTUNUZ BE
@gulumser_gul Dini yaşadınız mı? da şimdi soğudunuz. Doğrulara doğru demeyi ne zaman öğreneceksiniz.
@gulumser_gul sen Allahın dediğine bak kulun dediğine değil. Dinden kimse kimseyi soğutamaz. Kendin soğursun. Aklını başına al.
sanki günde 5 vakit namaz kılan Kuran okuyan biriymiş gibi de..şizofren çatlak..dine ne zaman ısındınız ki..hep karşı oldunuz..yalan mı..ikiyüzlü münafıklar..
@gulumser_gul senin soğuyasın varmış zati dondurmamılan bu soğuyon tırt adam kuran oku diyor neyine soğudun ama baradiskoya içmeye git dese işine gelir tıroğlu tırt
@gulumser_gul SENİN İÇİN DEMEMİŞ ZATEN BU SÖZLERİ ÜZERİNE ALINMA
Asıl şeytan sen ve senin gibilerdir hırsız tacizci yobazlar
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