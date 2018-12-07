Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an okumayan çocuklar şeytanla beraberdir

Mardin'de temaslarını sürdüren Prof. Dr. Erbaş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Hacı İsmail Kaya Camisi'ne geldi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate seslenen Erbaş, insanın Kur'an ile, yaşamının her döneminde birlikte olması gerektiğini söyledi.

'KUR'AN'IN GİRMEDİĞİ EV HARABEDİR'

Erbaş, kalbin ve gönüllerin camilere bağlı olmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Kur'an'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kur-an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kur'an'ın girmediği ev harabe bir evdir. O yüzden Kur'an her zaman bizimle beraber olmalıdır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki 'Kim ki Kur-an'dan uzak yaşarsa, Kur'an'ı eline almazsa, kalbine zihnine koymazsa, yolunu Kur-an'ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur."

KUR'AN İLE OLMAYAN ÇOCUK ŞEYTANLA BERABERDİR

Kur'an ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını belirten Erbaş, "Her nerede Kur'an'dan bahsedilirse, Kur'an okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi Rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi." dedi.