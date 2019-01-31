Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Bakan Akar’a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’deki hesabından "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti" notuyla fotoğraf paylaştı.
Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!
İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor