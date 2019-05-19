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Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkanlığın merkez binasına Atatürk posteri asılmadığı ve bayrağın yarıya indirildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Diyanet'ten Büyük Ayıp" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Diyanet İşleri Başkanlığımız her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da Türk bayrağı ve Atatürk posterini 18 Mayıs 2019 Cumartesi saat 23.55'te Başkanlık merkez binasının ön cephesine asmıştır." ifadesinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımız merkez binasının üzerindeki Türk bayrağının yarıya kadar çekildiği iddia edilerek yayınlanan görüntü, 19 Mayıs öncesinde Ankara'da yaşanan şiddetli rüzgar sonucu bayrağın tutucu telinin kopması üzerine ortaya çıkmış ve fark edilir edilmez düzeltilmiştir. Ayrıca özensiz ve araştırılmadan kaleme alınan haberdeki görüntü incelendiğinde, fotoğrafın 19 Mayıs öncesi çekildiği ve bayrağın bu haliyle dahi yarıda olmadığı görülecektir."

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kesin öyledir. hayatimda ilk kez ruzgardan dolayi Bayrak indiren kurum gördüm Tam.tersi. Bayraklar genellikle rüzgarın olduğu yerlere asılır .sebebi de surekli Dalgalanmasidir.
Tek önderim HZ Muhammed (SAV) ve Bilge Devlet adamlarımız Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa KEMAL ATATÜRK ...O KADARRRR
Diyanetin kuruluş amacı bu Milleti tarikatlar cemaatler kandırmasın ve Milletin Dini duygularını sömürmesin diye ibadet yerleri ve İmamlar Dinimizi düzgün anlatsın halka bunu yaparkende Din görevlileri yasalarla korunsun kimsenin güdümüne girmesin diye kurulmuştur sonuç fesli kadir ziyaretleri trtde kuranı güzel okuma ( anlama değilde)ses yarışması kendi kitabının Türkçesini açıp okumayan müslümanı zikir adı altında tef çalarak rep söyleyerek oynatırlar yazık Zikrin kelime anlamı anmaktır Kuran türkü kitabı değildir ses yarışmasına malzeme olsun Allahın sözünün yazıldığı kitaptır bence
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