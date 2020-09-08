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Diyanet'ten Heybeliada'daki pandemi hastanesiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Heybeliada'daki pandemi hastanesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Söz konusu araziyi Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır" denildi.

Diyanet'ten Heybeliada'daki pandemi hastanesiyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Bazı medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2018 yılında tahsis edilen İstanbul Heybeliada’daki araziyle ilgili olarak yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  1. Haberlerde sözü edilen alanlar, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sanatoryum’un kapanmasının ardından 13 yıl boş kalmış, bu sürenin ardından 2018 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiştir. Dolayısıyla Başkanlığımıza bir pandemi hastanesi değil, geçmişte son olarak Sanatoryum olarak kullanıldıktan sonra kapatılarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne iade edilmiş ve üzerinde kullanılamaz durumda binaların olduğu bir alan tahsis edilmiştir.

  2. Söz konusu 200 dönümlük alanın Sanatoryum binasının da içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bölümünün tahsisi Başkanlığımızın görüşü doğrultusunda 2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılmıştır.

  3. Başkanlığımıza halen tahsisli bulunan yaklaşık 60 dönümlük alanda, harabe durumda olan Sanatoryum’un idari hizmet binaları olarak kullanılan yerler bulunmaktadır.

  • Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi, söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir.

  • Başkanlığımız Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde birçok ilimizde eğitim tesislerini Sağlık Bakanlığımızın kullanımına açmış ve 150 bin civarında personelimizle her türlü desteği vermeye gayret etmiş, bundan sonra da devam edecektir. Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır.

    • Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    dıyanet

    NE OLMUŞTU?

    Atatürk’ün emri ile kurulan Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiği iddia edilmiş, çıkan haberler tartışma yaratmıştı.

    İNÖNÜ DE TEDAVİ OLMUŞTU

    Heybeliada Sanatoryumu, deniz ve çam havasının olumlu etkisi ile yıllarca verem hastalarına hizmet verdi. 2005'te kapatılan sanatoryumun 250 personeli Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi'ne devredildi. 2009'da çıkan yangında binaları hasar gördü. Sanatoryum, İsmet İnönü, Rıfat Ilgaz gibi isimlere de şifa vermişti.

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