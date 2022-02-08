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Diyanet'ten 'mülakat listesi' açıklaması! "Herkes bilsin ki..."

08.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Başkanlık mülakatları için milletvekillerince liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. İşliyen, "Sınava giren, yakını, tanıdığı, dostu, seçmeni olan herkes bilsin ki Diyanet İşleri Başkanlığında mülakata girenlerin sadece ehliyetine bakılır, onun dışındakiler etkili olmaz. Yorulup da 'Efendim böyle birilerine ulaşayım' diye bir çaba içerisinde olmanın bir karşılığı yoktur" dedi.

Diyanet'ten 'mülakat listesi' açıklaması! "Herkes bilsin ki..."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği izin çerçevesinde 4B sözleşmeli imam hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alındığını, geçen ay da bu kapsamda sınavların yapıldığını anımsattı.

Türkiye'de 20 ilde 21 sınav merkezinde 56 sınav komisyonu marifetiyle yazılı sınav puanıyla müracaat etmiş 46 bin aday içerisinden 19 bin 726 kişinin mülakata çağrıldığını belirten İşliyen, mülakata girenlerde Kur'an-ı Kerim'in güzel, doğru ve tecvit kurallarına göre okunmasına dikkat edildiğini vurguladı.

İşliyen, mülakatlarda uygulanacak esasların ilgili birimlerle komisyon başkanlarınca mülakatlar başlamadan önce gözden geçirildiğini ve mülakatların ehliyet ve hakkaniyet çerçevesinde yapılması için her zaman özen gösterildiğini ifade etti.

Komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmelerde sadece ehliyet ve liyakatin dikkate alındığını vurgulayan İşliyen, sosyal medyada ortaya çıkan listeleri de incelediklerini, örneğin listenin birisinde yer alan üç isimden hiçbirinin sınavı kazanamadığının belirlendiğini bildirdi.

"HERKES GÖNÜL RAHATLIĞIYLA HAKKINI ALDIĞININ BİLİNCİNDE OLMALI"

İşliyen, herkesin gönül rahatlığıyla hakkını aldığı, hakkı olmadığı zaman da alamadığı bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Adayların, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve dini bilgilerinin ölçüldüğü yazılı sınavın ardından mülakata alındıklarını, dini bilgilerin büyük oranda yazılı sınavla ölçüldüğünden mülakatta daha çok Kur'an ve tecvit bilgisiyle okuyuş becerilerinin dikkate alındığını anlatan İşliyen, "Diyanet işleri Başkanlığında sınava giren, yakını, tanıdığı, dostu, seçmeni olan herkes bilsin ki Diyanet İşleri Başkanlığında mülakata girenlerin sadece ehliyetine bakılır. Onun dışındakiler etkili olmaz. Yorulup da 'Efendim böyle birilerine ulaşayım.' diye bir çaba içerisinde olmanın bir karşılığı yoktur." diye konuştu.

AA

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