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Diyanet'ten personel alımları... Diyanet 5 bin personel başvuru formu ve tarihleri! DİB personel alımı KPSS kaç puan ve şartları nedir?

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin personel alacak. Diyanet personel alımı başvurusu için KPSS puanı kaç olmalı merak ediliyor. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almaları başvuru için yeterli olacak. Peki Diyanet 5 bin personel başvuru şartları nedir?

Diyanet'ten personel alımları... Diyanet 5 bin personel başvuru formu ve tarihleri! DİB personel alımı KPSS kaç puan ve şartları nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin personel alacağı duyurusu Resmi Gazete'de yayınlandı. Diyanet personel alımı başvurusu KPSS puanı kaç olmalı merak ediliyor. Kadın adayların da başvuracağı alımlar ne zaman başlayacak merak ediliyor. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almaları başvuru için yeterli olacak. Peki Diyanet 5 bin personel başvuru şartları nedir? İşte Diyanet personel alımı başvuru tarihleri!

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DİYANET PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI

5 bin personeli kadrosuna alacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı duyurusunu Resmi Gazete'de yayınladı. Bu alımlarda Kur'an kursu öğreticiliği için erkek personel alımı yapılmayacak sadece kadın adayların başvurusu alınacak.

DİYANET PERSONEL ALIMLARI BAŞVURU FORMU

Diyanet personel alımı 2020 başvuru şartları neler araştırılıyor. Adaylardan 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı istenecek. Diyanet personel başvuru işlemi 'sinav.diyanet.gov.tr' adresinden yapılacak.

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DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Diyanet'in alım yaptığını duyurmasıyla birlikte yapılan açıklamada alım tarihlerinin yakın olması dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım tarihi 12 Ekim'de başlayacak ve 27 Ekim tarihinde son bulacak. Yukarıda verilen linkte Diyanet personel alımı başvuru formu eksiksiz olarak doldurulacak. Vatandaşları bu formla birlikte il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmesi istenecek. Peki diyanet personel alımlarını nasıl yapacak?

müezzin imam

DİYANET PERSONEL ALIMI NASIL YAPACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımının hangi kadrolara yapılacağı henüz açıklanmadı. Alımlar KPSS puanını en yüksek olan kişiden itibaren başlayacak ve alım yapılacak kişilerin üç katı kadar kişi sözlü sınava alınacak. Diyanet personel alımı sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için istenen hazırlıkların bitmesinin ardından diyanetin resmi internet sitesinden duyurulacak.


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