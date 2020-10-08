Diyanet'ten personel alımları... Diyanet 5 bin personel başvuru formu ve tarihleri! DİB personel alımı KPSS kaç puan ve şartları nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin personel alacağı duyurusu Resmi Gazete'de yayınlandı. Diyanet personel alımı başvurusu KPSS puanı kaç olmalı merak ediliyor. Kadın adayların da başvuracağı alımlar ne zaman başlayacak merak ediliyor. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almaları başvuru için yeterli olacak. Peki Diyanet 5 bin personel başvuru şartları nedir? İşte Diyanet personel alımı başvuru tarihleri!

DİYANET PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI

5 bin personeli kadrosuna alacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı duyurusunu Resmi Gazete'de yayınladı. Bu alımlarda Kur'an kursu öğreticiliği için erkek personel alımı yapılmayacak sadece kadın adayların başvurusu alınacak.

Diyanet personel alımı 2020 başvuru şartları neler araştırılıyor. Adaylardan 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı istenecek. Diyanet personel başvuru işlemi 'sinav.diyanet.gov.tr' adresinden yapılacak.