Diyanet'ten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler

İşliyen, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini dile getirerek, "Özellikle teravih namazı bağlamında kardeşlerimize 'Mademki camilere gidemiyoruz, o halde camileri evlerimize getirelim.' şeklinde bir çağrı yapıyoruz." diye konuştu.

Camilerde cemaatle ibadet edilecek günlerin bir an önce gelmesi için dua ettiğini belirten İşliyen, teravih namazlarının camide cemaatle eda edilmemesinin, ramazanın neşesi, feyiz ve bereketinden yararlanılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşadığını, bu sürecin ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra dini hayatı etkilediğini söyledi.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a, "Evlerinizi mescit haline getirin." buyurduğuna işaret eden İşliyen, koronavirüsle mücadele sürecinin ihmal edilenlerin imar edilmesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

İşliyen, insanların, "nazargahı ilahi (Allah'ın baktığı yer)" olan kalplerini ihmal ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bedenimiz, elbisemiz, işimiz, aşımız ve fiziğimizle o kadar çok meşgul olduk ki Allah'ın nazargahı olan kalplerimizi ihmal ettik. Kalbi imar etmenin yolu zikir, Kur'an, tezekkür, tefekkür ve ibadettir. Dolayısıyla zorunlu inzivada olduğumuz bugünlerde kalbimize yönelebiliriz. Eşlerimizi, eşlerimizle sohbet etmeyi ve çocuklarımızla ilgilenmeyi ihmal etmiş olabiliriz. İşte Allah, o ihmalimizi telafi etme imkanı verdi."

"EVDE CEMAATLE NAMAZ KILMAYA GAYRET EDELİM"

Vatandaşların ramazanda evde geçirdiği vakti ibadet açısından iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde çocuklarımızla namazı birlikte kılmaya gayret etmek lazım. 'Benim kıraatim çok iyi değil. Sesli olarak çok iyi sure okuyamıyorum.' diyen ebeveynlerimiz, hiç olmazsa surelerin açıktan okunmadığı öğle ve ikindi namazlarını ailesiyle kılarak, çocuklarıyla namazları cemaatle kılma alışkanlığı geliştirsinler. Çay ve aile sohbetlerimiz aynı zamanda ilim meclislerimiz olsun. Mukabele geleneğimizde olduğu gibi hatimlerimizi okuyacağız ama ramazan boyunca Kur'an'ın tamamının anlamını okumaya gücümüz yetmese bile, belli surelerin anlamını okuyalım.