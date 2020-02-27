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Diyanet'ten son dakika 'Umre' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Umre ziyaretlerini askıya almasıyla ilgili olarak ''Suudi Arabistan’da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Diyanet'ten son dakika 'Umre' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle Umre ziyaretlerini askıya almasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Diyanet açıklamasında Türk vatandaşlarının dönüş tarihlerinde bir değişikli olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan devleti corona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı Umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir. Bu kapsamda tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur. Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede corona virüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan’da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır."

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