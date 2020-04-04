Diyanet'ten 'umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği' iddiasıyla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir siyasi parti yöneticisinin 2 Nisan'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanetin organizasyonuyla umreye giden vatandaşlarla ilgili çeşitli iddialar ortaya attığı hatırlatıldı.

'İDDİA TAMAMEN GERÇEK DIŞI'



"Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdi" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir."

Umreden dönenlerle ilgili sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

