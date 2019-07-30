HABER

Diyanetten "Hazreti Hatice" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı: "Amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz" - "Bu bağlamda herkes, İslam'ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak, edep ve nezakete uygun davranmak zorundadır" - "Nezaket ve eleştiri sınırlarını aşarak kaba ve yakışıksız ifadelerde bulunan Başkanlığımız mensuplarıyla ilgili gereken işlemler yapılacaktır"

Diyanet İşleri Başkanlığından, son zamanlarda kamuoyunda yer alan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili tartışmaya ilişkin, "Amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Hazreti Hatice ile ilgili kamuoyunda yer alan tartışmaya işaret edilerek, Hazreti Hatice'nin asaleti, iffeti ve saygınlığı bakımından yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendi olduğu belirtildi.

Hazreti Hatice'nin İslam'ın zor ve sıkıntılı geçen ilk yıllarında daima Hazreti Muhammed'in yanında olduğu ve yürekli bir hanım olarak bütün imkanlarıyla onu desteklediği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hazreti Hatice, aile olmanın şeref ve sorumluluğunu omuzlamış muazzez bir isimdir. Müminlerin annesi olarak tarihimiz boyunca bütün Müslümanlar tarafından büyük bir saygı, hürmet, muhabbet ve minnetle anılmıştır. Dolayısıyla amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz. Onun Peygamber Efendimizle evliliğinden önceki ve sonraki hayatı, şahsiyeti ve hatırası hakkında özensiz ve saygısızca konuşulamaz. Bu bağlamda herkes, gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermek, kullandığı kelimelere dikkat etmek, İslam'ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır."

- "Ön yargı sorun üretecektir"

Herhangi bir meselede tepki vermenin ve kanaat belirtmenin en temel ilmi ve ahlaki prensibinin, "konu bütünlüğü içinde ele almak ve objektif bir yaklaşımla doğru anlamak" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parçacı ve ön yargılı bir bakış çözüm değil sorun üretecektir. Ayrıca doğruya ulaşma ve hakikati muhafaza etme adına eleştiriyi önemli bir değer kabul eden İslam düşüncesi, eleştiri ahlakını da eleştirinin kendisi kadar önemli görmüştür. Dolayısıyla eleştiri adına, hakaret ve küfür içeren ifadeler, kaba ve çirkin cümleler asla yüce dinimiz İslam'ın ilim ve ahlak anlayışıyla bağdaşmaz. İslam'ın ilke ve değerleri, örnek şahsiyetlerin güzide ahlakı, müminlerin annelerinin asil hayatları edep dışı ifadelerle hem anlatılamaz hem de savunulamaz. Bu bağlamda nezaket ve eleştiri sınırlarını aşarak kaba ve yakışıksız ifadelerde bulunan Başkanlığımız mensuplarıyla ilgili de gereken işlemler yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca, İslam'ın ilkeleri ve sembol şahsiyetleriyle ilgili konuşurken ve söz konusu değerleri savunurken hürmetli, dikkatli ve özenli hareket edilmesinin herkes için göz ardı edilemez önemli bir sorumluluk olduğu da hatırlatıldı.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Sinanbey’e otoparkSinanbey’e otopark
Fas Kralından 4 bin 764 tutukluya afFas Kralından 4 bin 764 tutukluya af
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Hz. Muhammed'in eşi Hz. Hatice

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Gara bölgesine hava harekatı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.