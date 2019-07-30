Diyanet İşleri Başkanlığından, son zamanlarda kamuoyunda yer alan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili tartışmaya ilişkin, "Amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Hazreti Hatice ile ilgili kamuoyunda yer alan tartışmaya işaret edilerek, Hazreti Hatice'nin asaleti, iffeti ve saygınlığı bakımından yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendi olduğu belirtildi.

Hazreti Hatice'nin İslam'ın zor ve sıkıntılı geçen ilk yıllarında daima Hazreti Muhammed'in yanında olduğu ve yürekli bir hanım olarak bütün imkanlarıyla onu desteklediği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hazreti Hatice, aile olmanın şeref ve sorumluluğunu omuzlamış muazzez bir isimdir. Müminlerin annesi olarak tarihimiz boyunca bütün Müslümanlar tarafından büyük bir saygı, hürmet, muhabbet ve minnetle anılmıştır. Dolayısıyla amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz. Onun Peygamber Efendimizle evliliğinden önceki ve sonraki hayatı, şahsiyeti ve hatırası hakkında özensiz ve saygısızca konuşulamaz. Bu bağlamda herkes, gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermek, kullandığı kelimelere dikkat etmek, İslam'ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır."