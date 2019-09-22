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"Diyarbakır anneleri büyük bir cesaretle 'yeter artık' diyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "Diyarbakır anneleri büyük bir cesaretle 'yeter artık çocuklarımızı almayın elimizden. Şu vahşete hangi emperyal oyunun parçası olursanız olun bizi bulaştırmayın.' diyor"

SİİRT(AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Diyarbakır anneleri büyük bir cesaretle 'yeter artık çocuklarımızı almayın elimizden. Şu vahşete hangi emperyal oyunun parçası olursanız olun bizi bulaştırmayın.' diyor." ifadesini kullandı.

İncelemelerde bulunmak amacıyla Siirt'in Eruh ilçesine gelen Kandemir, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi'yi ardından esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde ilçenin çok temiz ve modern bir kente dönüştüğünü, yıllarca hep terör olaylarıyla anılan Eruh'un yapılan çok yönlü çalışmalarla artık huzurlu, yaşanılır bir kent haline geldiğini kaydeden Kandemir, vatandaşların her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi.

Daha sonra AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden Kandemir, burada yaptığı konuşmada, ilçe teşkilatının 31 Mart seçiminde yaptığı başarılı çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Kandemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü bir gayret sarf ettiğine hep beraber şahitlik ediyoruz. Tarihin zor dönemeçleri vardır. Bu dönemeçlerde hep beraber büyük liderin arkasında durmak, ona omuz vermek aynı heyecanı paylaştığımız ekip olarak el ele kol kola olmak çok kıymetli bir şeydir." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine değinen Kandemir, şunları kaydetti:

"Sizin çıkardığınız her ses her nefes Türkiye'nin farklı yerlerine çok daha etkili bir şekilde ulaşıyor. Tıpkı bugün Diyarbakır annelerinin yaptığı gibi. Diyarbakır anneleri büyük bir cesaretle 'yeter artık çocuklarımızı almayın elimizden. Şu vahşete hangi emperyal oyunun parçası olursanız olun bizi bulaştırmayın.' diyor. Şu vahşi ellerinizi çekin üzerimizden demesi gibi. Buralarda da sizler her şeye rağmen büyük bir yüreklilikle ve cesaretle gereğini yaptınız. Eruh'ta biz sadece belediyeyi kazanmadık, burada Eruhlular bir şey söylediler, tüm Türkiye'ye. 'Biz huzur ve hizmet istiyoruz' dediniz. Onun için buradan Türkiye'ye vereceğiniz mesaj bizim için çok önemli ve çok kıymetlidir."

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Eruh Siirt

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