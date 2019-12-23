"Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 112'nci gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 112'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, oğlu Ramazan Üçdağ için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirterek, mücadelesinin 5 yıldır devam ettiğini söyledi.

Üçdağ, evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu ifade ederek, "Bu zulmü niçin bana yaşatıyorlar? Kur'an okumuş bir insanın eline kalem olması gerekirken niçin silah vermişler? Benden izin almışlar mı çocuğumu oraya götürmüşler?" dedi.

Oğlunun kokusunu, konuşmasını, "anne" diye seslenmesini özlediğini dile getiren Üçdağ, "Oğlumun orada olmasını istemiyorum. Çocuğum niçin orada ölsün? Neden askere, polisimize silah sıksın? Devletin maaşını alıyorlar ama 12-14 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. 17 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur?" diye konuştu.