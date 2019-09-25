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Diyarbakır annelerinin feryadını tuvale yansıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Dr. Kemal Sağlam, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin eylemini tuvaline yansıtarak destek oldu - Sağlam: - "Burada bir acı bir haykırış, çığlık söz konusu. Sanatımla annelerimizin yanındayım"

DİYARBAKIR (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin eylemini tuvaline yansıttı.

Sağlam, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine karakalem çalışmasıyla destek oldu. Sağlam gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a gelmeden önce anne ve babalarla empati kurduğunu belirterek "Benim evladıma böyle bir şey olsaydı ben ne yapardım?" diye düşündüm. Buradaki annelerin duruşunu haklı görüp, gelip burada onları desteklemek istedim." dedi.

- "Burada bir acı bir haykırış, çığlık söz konusu"

Resimde ekspresyonist (dışavurumculuk) ile ilgilendiğine işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Oturma eylemi de bir nevi duyguların dışavurumu olduğu için bu çalışmamı yapıyorum. Ben de resim sanatı ile burada olup bu halkın birlik ve beraberliğinin zaferine kavuşmasını resmediyorum. Çizdiğim resmi Cumhurbaşkanımıza hediye etmek isterim. Buradaki anne ve babalar içleri kan ağlayarak duruyor. O acı duygularını dışa vuruyorlar. Burada bir acı bir haykırış, çığlık söz konusu. Sanatımla annelerimizin yanındayım. Terör belasından kurtulmamız, barış ve mutluluk içinde yaşamımızı temenni etmek için buradayım."

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Diyarbakır KARAKALEM ÇALIŞMASI Kemal Sağlam oturma eylemi

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