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Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı! Yüzlerce tutuklu başka illere sevk edildi…

08.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun boşaltıldığı öğrenildi. Yüzlerce tutuklu ve personel başka cezaevlerine sevk edildi. Depremden sonra cezaevinin fiziki şartlarının uygun olmadığı kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı! Yüzlerce tutuklu başka illere sevk edildi…

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle boşaltıldı.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içinde bulunan D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 1995 yılında inşasına başlanmış, 28 Aralık 2002'de tamamlanıp, 22 Aralık 2003 tarihinde açılmıştı.

Alınan bilgilere göre, D Tipi cezaevi pazar günü kapatıldı. FETÖ, Hizbullah, terör örgütü ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 300 mahkum kampüs içi, Batman, Elazığ ve Van'a gönderildi. Yaklaşık 250 personelin ise kampüs içine dağıtılarak görevlendirileceği öğrenildi.

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Öte yandan, depremden sonra cezaevinin fiziki şartlarının uygun olmadığı kaydedildi.

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İHA

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