HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kahvehaneye yönelik düzenlenen ve 5 yaşındaki çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır’da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda 1 kişi tutuklandı

Olay, önceki akşam saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar ile Palu Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırgan, kıraathaneyi taradı. Olayda işletmeci Yakup K. ile kardeşi Şahin K. ve müşteri Enver B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşanırken, saldırgan kaçmaya başladı. Palu Sokak’a kaçan saldırgan, burada havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada misafirliğe geldikleri Tuna Apartmanı 3. kattaki evin penceresinden sokağa bakan 5 yaşındaki Eflin Günbey de kurşunların hedefi oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karnından yaralanan 5 yaşındaki Eflin Günbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan inceleme kapsamında saldırgan tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyon sonucu şüphelilerden A.D. gözaltına alınırken, A.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması ise devam ediyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yer: Atatürk Havalimanı! Türkiye'ye getirildilerYer: Atatürk Havalimanı! Türkiye'ye getirildiler
Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Ordu'da dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Bölgeye güvenlik şeridi çekildi! Ekipler altın arıyor

Bölgeye güvenlik şeridi çekildi! Ekipler altın arıyor

Yurt dışından 3 koronavirüs hastası Türkiye'ye getirildi

Yer: Atatürk Havalimanı! Türkiye'ye getirildiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

Termal tesiste dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Termal tesiste dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Hırsızlık için girdi! Yaptığı 'pes' dedirtti

Hırsızlık için girdi! Yaptığı 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.