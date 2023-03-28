Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında yeni gelişme! 2 polis hakkında daha tutuklama kararı

Lice ilçesinde 21 Mart’ta nevruz etkinliklerinde iddiaya göre polis memurlarınca darbedilen 14 yaşındaki Y.D. hastaneye götürüldü. Y.D. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ifadesi doğrultusunda Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 Mart’ta İlçe Emniyet Amiri A.O. ile polis memurları H.Ç. İ.A. E.Ö. ve G.B. görevlerinden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

2 POLİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A., E.Ö., G.B. ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘nitelikli kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.O ve H.Ç. de serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Y.D.’nin avukatlarının itirazı üzerine A.O. ve H.Ç. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. (DHA)



