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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında yeni gelişme! 2 polis hakkında daha tutuklama kararı

28.03.2023 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ınn Lice ilçesinde 14 yaşında erkek çocuğu Y.D.'nin darbedilmesi iddialarıyla ilgili olarak 3 polis memuru tutuklanmıştı. İlçe emniyet amiri ve 1 polis memuru hakkında daha çocuğun avukatları ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında yeni gelişme! 2 polis hakkında daha tutuklama kararı

Lice ilçesinde 21 Mart’ta nevruz etkinliklerinde iddiaya göre polis memurlarınca darbedilen 14 yaşındaki Y.D. hastaneye götürüldü. Y.D. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ifadesi doğrultusunda Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 Mart’ta İlçe Emniyet Amiri A.O. ile polis memurları H.Ç. İ.A. E.Ö. ve G.B. görevlerinden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

2 POLİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A., E.Ö., G.B. ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘nitelikli kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.O ve H.Ç. de serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı ve Y.D.’nin avukatlarının itirazı üzerine A.O. ve H.Ç. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. (DHA)


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Diyarbakır darp

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