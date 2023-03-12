Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı!

Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Aileler, birbirlerine yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. Olayda Muzaffer Kaya ve oğlu Necmettin Kaya ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Muzaffer ve Necmettin Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, karşı aileden olduğu belirtilen diğer 2 kişi ise tedaviye alındı. İki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için ilçede önlem alan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

