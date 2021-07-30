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  4. Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dondurma külahını yere atan kişiyi bıçakladı

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dondurma külahını yere atan kişiyi bıçakladı

30.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, büfeden dondurma alıp, külahını yere atan kişi, yoldan geçen biri tarafından bacağından bıçaklandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi.

KÜLAHI YERE ATAN KİŞİYE BIÇAKLA SALDIRDI

Büfeden aldığı dondurmanın külahını yere atan ve ismi öğrenilemeyen kişi, bu sırada yoldan geçen ve yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. Bu sırada bıçağını çıkaran saldırgan, külahı yere atan kişiyi bacağından yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralı da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bıçaklı saldırı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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Diyarbakır
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