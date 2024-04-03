HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Diyarbakır'da bulundu! Tarihte bir ilk

Diyarbakır'da bulundu! Tarihte bir ilk

03.04.2024 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 4’üncü etabında olan 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında yapılan kazıda Roma dönemine ait olduğu belirlenen ‘lahit’ bulundu. Lahit, kentte bulunan ilk lahit oldu.

Diyarbakır'da bulundu! Tarihte bir ilk

Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının tahrip olan bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmaları sürüyor. 4'üncü etabı 75 numaralı burçta devam ederken, ekipler sert zemine denk geldi. Bölgede inceleme yapan ekipler, 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında Roma dönemine ait kentte ilk olma özelliği taşıyan ‘lahit’ tespit etti.

Q

EBATLARI DİKKAT ÇEKTİ!

2 kapağı bulunan, 2 metre 24 santimetre uzunluğunda, 82 santimetre yüksekliğinde olan lahit, yürüten hassas çalışmayla vinçle çıkarıldı. Lahidin tekne kısmının ise yapılan incelemede yekpare kireç taşından oluştuğu ortaya çıktı. Gövdesinin orta kısmında çember içinde ‘Malta Haç’ tespit edildi. Müze bahçesinde sergilenmeye başlanan lahit üzerinde Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

WBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Baş'ın başına taş isabet ettiErkan Baş'ın başına taş isabet etti
"Polis olsan en yazar?" diyerek saldırdı!"Polis olsan en yazar?" diyerek saldırdı!
Avcılar’da araç garajındaki yangın! Binanın cephesine de sıçradıAvcılar’da araç garajındaki yangın! Binanın cephesine de sıçradı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır lahit
En Çok Okunan Haberler
"Polis olsan en yazar?" diyerek saldırdı!

"Polis olsan en yazar?" diyerek saldırdı!

Ankara'da kentin birçok yerinden görülen yangın

Ankara'da kentin birçok yerinden görülen yangın

Trabzonspor'dan istifa paylaşımı geldi!

Trabzonspor'dan istifa paylaşımı geldi!

Türk futbolu fokur fokur kaynıyor!

Türk futbolu fokur fokur kaynıyor!

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi! Mazbatasını aldı

İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi! Mazbatasını aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.