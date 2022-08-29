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  4. Diyarbakır'da çay bahçesinde silahlı çatışma: 1 ölü 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da çay bahçesinde silahlı çatışma: 1 ölü 1 ağır yaralı

29.08.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir çay bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da çay bahçesinde silahlı çatışma: 1 ölü 1 ağır yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede tarafların silahlarını çekilmesiyle büyüdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı çatışmaya dönen kavgada Z.Y. ve A.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

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Yaralılardan A.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Z.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan, olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılırken, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silahlı çatışma
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