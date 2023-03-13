HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da depremzede vatandaş fahiş kiralar yüzünden isyan etti! Sobasını birinci kattan attı... 'Gerekirse canımdan olacağım'

Diyarbakır'da depremzede vatandaş fahiş kiralar yüzünden isyan etti! Sobasını birinci kattan attı... 'Gerekirse canımdan olacağım'

13.03.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Diyarbakır da etkilenmişti. Bismil ilçesinde yaşayan Akgündüz ailesi, depremler nedeniyle ağır hasar alan binada 36 gündür yaşamını sürdürüyor. Mühürlenen binada zabıtaya direnen ve sobasını birinci kattan aşağı atan Yusuf Akgündüz isimli vatandaş, kiraların 6 bin liraya çıktığını ve ev bulamadıklarını söyledi. Akgündüz, "Gerekirse canımdan olacağım ama evden çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da depremzede vatandaş fahiş kiralar yüzünden isyan etti! Sobasını birinci kattan attı... 'Gerekirse canımdan olacağım'

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki 4 katlı 12 daireli Güler Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görünce yıkım kararı verildi. Binanın birinci katındaki dairede oturan Akgündüz ailesi, yüksek kira fiyatları nedeniyle kiralık ev bulamadı. Depremden önce 1500 ile 2 bin TL arasında değişen kira fiyatlarının 6 bin TL’ye yükseldiğini belirten Yusuf Akgündüz, maddi imkansızlıklar nedeniyle bütçesine uygun kiralık ev bulamadı. 

SOBAYI PENCEREDEN AŞAĞI ATTI

Screenshot_3

Zabıta ekipleri, ağır hasarlı binayı mühürleyerek ailenin binayı tahliye etmesini istedi. Evinde 3’ü böbrek yetmezliği hastası 5 çocuğu, eşi ve yatalak annesi ile yaşayan Yusuf Akgündüz, evinden ayrılamayacağını belirterek zabıta ekiplerine direndi. Hasta çocukları için evde kalmayı sürdürmek zorunda kaldığını ifade eden Akgündüz, kendisini çıkarmak isteyen ekiplere tepki göstererek, evdeki odun sobasını pencereden attı. Zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen aile, ağır hasarlı binada yaşamaya devam ediyor.

Screenshot_4

'EV BULURSAN SANA KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ'

Binayı tahliye etmek istemeyen Yusuf Akgündüz, depremin ardından fahiş fiyat uygulayan ev sahipleri nedeniyle bütçesine uygun ev bulamadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Benim çocuklarım diyaliz hastası. Hepsi ilaç kullanıyor. Devlet bana yarım saat mühlet veriyor ve eşyaları çıkarmamı istiyor. Depremden dolayı evlerin kirası 6 bin TL olmuş. Gelmiş bana buradan çıkacaksın diyorlar ama ben çıkmayacağım. Çocuklarımın hepsi hasta ve 3 tane engelliye bakıyorum. Gerekirse canımdan olacağım ama çıkmayacağım. Ölüme kadar direneceğim. 30 yıldır aynı mahalledeyim. Annem yatalak. 5 çocuğum var. 3 tanesinin diyalize bağlı olması lazım. Bu yüzden dışarıda kalmıyorum. Kalmayacağım da. Depremde 3 gün camide kaldık. Daha sonra köye gittik. Orada da ayıp olmasın diye ayrıldık 4’üncü gün otogara gidip orada kaldık. Bazı eşyalarım halen otogarda. Belediye Başkanı beni aradı. Ev bulursan sana kira yardımı yapacağız dedi ama ben kiralık ev bulamıyorum." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çadırlara kadar girdi! Depremzedelerin eşyaları zarar gördüÇadırlara kadar girdi! Depremzedelerin eşyaları zarar gördü
'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti
HÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldiHÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır Kira

En Çok Okunan Haberler

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

İddia Bakan Soylu'nun da gündeminde! "AFAD saati 10 bin TL'ye..."

İddia Bakan Soylu'nun da gündeminde! "AFAD saati 10 bin TL'ye..."

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

Kiloları gitti! Seksi pozlarını o notla paylaştı

Kiloları gitti! Seksi pozlarını o notla paylaştı

Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı

Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.