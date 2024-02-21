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Diyarbakır'da düğün salonunda dehşet! Damada kurşun yağdıran adamın gelinle evlenme hayali suya düşmüş

21.02.2024 14:49 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’daki düğün salonunda yaşanan dehşet anları Türkiye’nin gündemine damga vurmuştu. Düğün salonuna girerken damada kurşun yağdıran sanık hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Diyarbakır'da düğün salonunda dehşet! Damada kurşun yağdıran adamın gelinle evlenme hayali suya düşmüş

Düğün salonundaki kanlı panik anlarından aylar sonra önemli gelişmeler yaşandı. Damat Ahmet Erdem'e (20) ateş açıp 10 yaşındaki E.K.'yı da yaralayan Selahattin Aktaş'ın (26) olaydan 3 yıl önce gelin F.A. ile evlenmek istemediği ama rıza alamadığı iddianameye geçti. İşte dehşet saçan Aktaş hakkında istenen hapis cezası...

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Olay, 5 Eylül 2023’te akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat Ahmet Erdem, gelin F.A. ile salona girdiği sırada Selahattin Aktaş, belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden Ahmet Erdem ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. de seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ahmet Erdem ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Selahattin Aktaş, olaydan 5 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kullandığı tabancayla birlikte saklandığı adreste gözaltına alındı. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Ahmet Erdem de, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Normal servise alınan ve taburcu edilen Ahmet Erdem, olaydan 25 gün sonra F.A. ile Batman’da bir düğün salonunda dünyaevine girdi.

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GELİNLE EVLENMEK İSTEMİŞ

Selahattin Aktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede Aktaş’ın olaydan 1 ay önce F.A.'nın Ahmet Erdem ile evleneceğini öğrenmesi üzerine engel olmak amacıyla planlı şekilde ve tasarlayarak hareket ettiği için eyleminin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçu işlediği ifadelerine yer verildi.

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İddianamede sanığın, olaydan yaklaşık 3 yıl önce evlenmek amacıyla F.A.'yı ailesinden istediği ancak ailenin rıza göstermemesi nedeniyle evliliğin gerçekleşmediği de yer aldı. Sanığın, damat Ahmet Erdem ve F.A.'nın düğün salonuna geldikleri esnada belinden çıkardığı tabancayla damada karşı öldürmek amacıyla yakın mesafeden 5 el ateş ettiği, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi. Aktaş hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Olası kastla kasten yaralama’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

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DUGUN-SALONUNA-GIRERKEN-DAMADA-KURSUN-YA_15705 (4)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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