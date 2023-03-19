Diyarbakır’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkiinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. (İHA)

