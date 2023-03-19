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Diyarbakır’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

19.03.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkiinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. (İHA)

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trafik kazası Diyarbakır

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