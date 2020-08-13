Diyarbakır'da HDP’li Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören partisinden istifa etti

Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız sürdüreceğini söyledi.

İSTİFA GEREKÇESİNİ BELİRTMEDİ

İstifa gerekçesini belirtmeyen Aygören, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 50,86 oy alarak HDP’den belediye başkanı seçilmişti.

FELAT AYGÖREN KİMDİR?

1971 yılında Diyarbakır Dicle ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Dicle ilçesinde tamamladı. 1991 yılında askerlik görevini ifa ettikten sonra ticaret hayatına atıldı. Şehirler arası taşımacılık sektöründe otobüs işletmeciliği ile uğraştı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında inşaat sektöründe müteahhit (taahhüt) işleri yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

