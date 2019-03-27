Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye giden Ö.Ö.'nün 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktor, tavırlarından şüphelendiği Ö.Ö.'yü özel odaya alıp, kimden hamile kaldığını sordu. Ö.Ö., babası H.Ö.'nün kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyince, doktor polise haber verdi.

Emniyete götürülen Ö.Ö., ifadesinde babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Ö.Ö., evde yalnız kaldıkları zaman babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu, olayın 15- 20 defa gerçekleştiğini öne sürdü. Ö.Ö., anneannesinde kalan dayısı Ö.B.'nin de misafirliğe gittikleri gün tek başına kaldıkları sırada kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Korkudan yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden Ö.Ö., babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'den şikayetçi oldu.

Ö.Ö. savcılıktaki ifadesinde ise babası ve dayısının cinsel saldırıları dışında kimseyle cinsel ilişki yaşamadığını, çocuğun babasının tespiti için gerekli muayene ve raporların alınmasını talep etti. Ö.Ö., devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan Ö.B. tutuklandı, babaya ise ulaşılamadı. Yapılan DNA testinde bebeğin babasının dayı Ö.B. olduğu belirlendi.