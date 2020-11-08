HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da inanılmaz olay! Yüzüne hapşırıp yoluna devam etti

Diyarbakır'da inanılmaz olay! Yüzüne hapşırıp yoluna devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti. Koronavirüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan bu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde yaşandı. Yolda yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı. Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları marketinin güvenlik kamerasından gören işletmeci Mehmet Katran, çok hassas olunması gereken pandemi sürecinde yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Kamera ile dışarıyı izlerken caddenin karşı tarafından gelen genç bir kızın 10-12 yaşlarındaki bir kızın üzerine hapşırdığını dile getiren Katran, duruma şaşırdığını ifade etti.

'YÜZÜNDEKİ ISLAKLIĞI SİLİP ÇEKİP GİTTİ'

Katran, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır'da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" dedi.

1

Şişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladıŞişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladı

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalıkİstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı? Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Diğer Haberler
Pınar Gültekin cinayetinde sanıkların yargılamasına yarın başlanacak
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Yarın başlıyor
Şişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladı
Şişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladı
İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık
İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.