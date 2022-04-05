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Diyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı

05.04.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne, iftar saatinde iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler içeriye yaylım ateşi açtı. Saldırganların açtığı ateş sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Dünya Kavşağı’nda Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

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KIRAATHANEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

İddiaya göre, iki araç ile içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathane önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, yaylım ateşi açtı.
Saldırı sırasında içeride bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Saldırganlar otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA- İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
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