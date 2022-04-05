Diyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Dünya Kavşağı’nda Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.
İddiaya göre, iki araç ile içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathane önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, yaylım ateşi açtı.
Saldırı sırasında içeride bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Saldırganlar otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA- İHA)
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