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  4. Diyarbakır'da komşu esnafların kavgasında silahlar patladı! 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da komşu esnafların kavgasında silahlar patladı! 3 kişi yaralandı

10.09.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da aynı mahallede esnaflık yapan iki komşu arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da komşu esnafların kavgasında silahlar patladı! 3 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede isimleri öğrenilemeyen elektrikçi ile bakkal işleten komşusu arasında kavga çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, olaya karışanların yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga
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