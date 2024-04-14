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  4. Diyarbakır'da korkunç olay! Kripto parada zarar eden doktor poligonda hayatına son verdi

Diyarbakır'da korkunç olay! Kripto parada zarar eden doktor poligonda hayatına son verdi

14.04.2024 20:17
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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabancayı başına dayayıp hayatına son verdi. İntihar eden doktorun, kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da korkunç olay! Kripto parada zarar eden doktor poligonda hayatına son verdi

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KRİPTO PARADA ZARAR ETMİŞ

İntihar eden doktorun, kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kripto para
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