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Diyarbakır'da korkutan patlama sesleri: Sebebi belli oldu!

27.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir atık depolama tesisinde çıkan yangında mütemadiyen meydana gelen patlamalar vatandaşları korkuttu. Olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı ifade edilirken patlama sesleri kentin dört bir yanından duyuldu.

Diyarbakır'da korkutan patlama sesleri: Sebebi belli oldu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir atık depolama alanındaki yangında depodaki atık malzemelerden kaynaklı olduğu belirtilen ve belirli aralıklarla meydana gelen patlama sesleri duyuldu.

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ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Yangın gece yarısı Bağlar ilçesinde, bir bölümü Mardin Karayolu kenarında bulunan hurda atık depolama alanında çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yanıcı özelliği bulunan atık malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Alevler gökyüzünü aydınlatırken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada depoda bulunan atık malzemelerden kaynaklı zaman zaman patlamalar meydana geldi. Kentin büyük bölümünden duyulan patlama sesleri endişe yarattı.

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2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise tedbir amacıyla Mardin karayolunun bir bölümünü ulaşıma kapattı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Patlamalar nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın ise itfaiye görevlilerinin 2 saatlik çabası ile kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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