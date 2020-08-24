Diyarbakır’da koronavirüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs salgını Türkiye’de sakatat üretimini arttırdı. Sakatatın bolca tüketildiği illerden biri olan Diyarbakır’da da kelle paça çorbasına olan ilgi arttı. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, kolesterol ve kollajen maddeler kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kelle paça çorbasına olan ilgiyi arttırdı. Genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası yaz mevsiminde de korona virüs salgını sonrası en yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

'YAZ MEVSİMİNDE TALEP 2 KAT ARTTI'

Diyarbakır’da 30 yıldır paça çorbası ile ünlü Esad Usta olarak bilinen Cemal Ekinci, Diyarbakır halkının koronavirüsün panzehrini kelle ve paça çorbasında bulduğunu söyledi. Kelle paça çorbasının koronavirüse karşı büyük bir antibiyotik özelliğini taşıdığını iddia eden Ekinci, “Kelle paça çorbası bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Kovid 19 bilinen diğer adı korona virüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Genelde kış mevsiminde daha çok rağbet gösterilirdi korona virüs hastalığı ile birlikte yaz mevsiminde bu talep iki kat arttı. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar ve bununla birlikte Diyarbakırlılar korona virüsün ilacını paça çorbasında buluyorlar” dedi