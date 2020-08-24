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Diyarbakır’da koronavirüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Çin'de hızla yayılan ve pek çok insanın ölümüne neden olan koranavirüsünün panzehri olarak görülen paça çorbası, Diyarbakır’da soğuk kış mevsiminde olduğu gibi yaz mevsiminde de en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor. Diyarbakır’da 30 yıldır paça çorbası ile ünlü Esad Usta olarak bilinen Cemal Ekinci, korona virüs ile birlikte Diyarbakır halkının paça çorbasına kış mevsiminde olduğu gibi yaz mevsiminde de rağbet gösterdiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs salgını Türkiye’de sakatat üretimini arttırdı. Sakatatın bolca tüketildiği illerden biri olan Diyarbakır’da da kelle paça çorbasına olan ilgi arttı. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, kolesterol ve kollajen maddeler kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kelle paça çorbasına olan ilgiyi arttırdı. Genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası yaz mevsiminde de korona virüs salgını sonrası en yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

'YAZ MEVSİMİNDE TALEP 2 KAT ARTTI'

Diyarbakır’da 30 yıldır paça çorbası ile ünlü Esad Usta olarak bilinen Cemal Ekinci, Diyarbakır halkının koronavirüsün panzehrini kelle ve paça çorbasında bulduğunu söyledi. Kelle paça çorbasının koronavirüse karşı büyük bir antibiyotik özelliğini taşıdığını iddia eden Ekinci, “Kelle paça çorbası bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Kovid 19 bilinen diğer adı korona virüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Genelde kış mevsiminde daha çok rağbet gösterilirdi korona virüs hastalığı ile birlikte yaz mevsiminde bu talep iki kat arttı. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar ve bununla birlikte Diyarbakırlılar korona virüsün ilacını paça çorbasında buluyorlar” dedi

'VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRDIĞI İÇİN PAÇAR ÇORBASINA TALEP YOĞUN'

Diyarbakır'da koronavirüs hastalığı kelle paça çorbasının tüketilmesini iki kat arttırdığını ve bunun kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkan Haşim Elkaan,

"Diyarbakır’ın kendine has özelliği bulunuyor. Bu özelliklerinden biriside besi havyalarının doğal ortamda yetiştirilmesidir. Bu özelliklerden kaynaklı olarak etlerin lezzetleri de iki kat arttırıyor. Paça çorbası genelde kış mevsiminde talep ediliyor. Ama bu son 7 aylık pandemi sürecinde paça çorbasının kendine has özelliğinden biri olan vücut direncinin artırdığı için paça çorbasına yoğun bir talep oluyor. Zaman zaman bilim adamaları ve doktorlar da, ‘paça yiyin zihinde kalın’ gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Hal böyle olunca müşteri potansiyeli de değişiyor. Genellikle aileler çocukları ile birlikte paça çorbası tüketmeyi daha çok tercih ettiğini de gözlemlemekteyiz. Biz Diyarbakır’da paçamızda da iddialıyız ve bunun aksini kimse iddia edemez. Yapılışından sunumuna kadar bu pandemi sürecinde bizlerde yaptığımız hizmeti iki kat artırarak daha hijyenik bir ortamda halkımıza hizmet etmeye başladık” diye konuştu.

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