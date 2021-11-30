HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da Kübra Ekin için özel ekip kuruldu! Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı

Diyarbakır’da Kübra Ekin için özel ekip kuruldu! Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı

30.11.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin’in (22) bulunması için özel ekip kuruldu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’da Kübra Ekin için özel ekip kuruldu! Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.

UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU

13 Kasım’dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu. Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin’in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

a

Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! Genç kızdan 14 gündür haber yokKıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! Genç kızdan 14 gündür haber yok

6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

b

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandı!Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması

Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken 'indirim' çağrısı

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken 'indirim' çağrısı

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.