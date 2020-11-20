HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da operasyon! DTK soruşturmasında 19 avukat gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! DTK soruşturmasında 19 avukat gözaltına alındı

20.11.2020 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır'da operasyon! DTK soruşturmasında 19 avukat gözaltına alındı

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonda 19 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce PKK içerisindeki bir yapılanma olduğu belirtilen ve örgütün sözde 'yasama' organı olduğu ifade edilen DTK yapılanmasında yer aldıkları saptanan çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajans'ın geçtiği habere göre ise Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

(DHA/AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Çin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecekÇin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 19 Kasım 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!

Değeri paha biçilemez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı tespihi hediye etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (20 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Çin'den gelen koronavirüs aşısında aşında yeni gelişme: Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Çin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.