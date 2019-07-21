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Diyarbakır'da sıcak çatışma! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 04:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bir PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da sıcak çatışma! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sento Caddesi eski havalimanı kavşağı civarında terör örgütü PKK mensubunun bir apartmanın en üst katında bulunan evde saklandığı ihbarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Hareket polislerince eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda polislerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bir özel harekat polisi ise yaralandı.

Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi karı koca ekiplerce gözaltına alınırken, bölgedeki güvenlik önlemi artırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır terörist PKK

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