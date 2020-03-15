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Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2020 21:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ölü

Olay, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tacettin Dağdibi isimli bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dağdibi’ne olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tacettin Dağdibi, hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken saldırıyı düzenleyen şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı

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