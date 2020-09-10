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Diyarbakır’da son 70 yılın en ağır karpuzu yetiştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 19:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 10. Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte en ağır karpuzlar yarıştı. 56 kilo 200 gramlık karpuz hem yarışmanın hem de son 70 yılın en ağır karpuzu oldu.

Diyarbakır’da son 70 yılın en ağır karpuzu yetiştirildi

Diyarbakır’da 10. Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri düzenlenen karpuz yarışması ile başladı. Etkinliğe Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, çiftçiler ve davetliler katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yarışmada en ağır karpuzlar tartıya taşınarak tartıldı. Burada birinciliği 56 kilo 200 gramlık karpuzu ile Adil Aydın aldı. Adil Aydın’ın tarlasından çıkan 56 kilo 200 gramlık karpuz, aynı zamanda son 70 yılda Diyarbakır’da yetişen en ağır karpuz olma özelliğini de aldı. Yarışmada 51 kilo 500 gramlık karpuz ikinci ve 50 kilogramlık karpuz ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci gelen karpuz yetiştiricisine 5 bin, ikinci olan yetiştiriciye 4 bin ve üçüncü olan yetiştiriciye ise 3 bin lira ödül verildi.

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"BU AĞIRLIK SON 70 YILIN REKORU"

Çiftçi Adil Aydın, 56 kilo 200 gramlık karpuzun son 70 yılın en ağır karpuzu olduğunu söyledi. Aydın, "Karpuz 56 kilo 200 gram, yetiştirdik şu anda. Mutluyuz, gururluyuz, niyetimiz ödül almak değil, yok olmuş olan bu tescilli ürünümüzü ileriki dönemlerde çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmaktır, bundan başka bir amacımız yoktur. Tabi birinci olmak mutluluk verici, gurur verici bir durum ama dediğim gibi bizim için yok olan bu ürünü ileriki dönemlere taşımaktır” dedi.

Tören, yarışmada dereceye girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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